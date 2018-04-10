خالد بن سلمان يطالب المجتمع الدولي بالرد على الهجوم الكيماوي في دوما

قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الكيماوي المروع الذي نفذه نظام الأسد في دوما.

وأكد "بن سلمان" في تغريدات له على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه استخدام الأسلحة المحرّمة دوليا والرد عليه.

وتابع: "هذا الهجوم الوحشي على الأبرياء والمدنيين هو امتداد لجرائم نظام الأسد وداعمه الأساسي النظام الإيراني وأدواته في المنطقة (حزب الله والمليشيات الطائفية التابعة له).

وشدد على أنه يجب أن نقف ضد عدوانهم في المنطقة في سوريا واليمن والدول الأخرى.