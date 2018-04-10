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الوطن

نائب رئيس الإذاعة: الأكاديميات الإعلامية تدرس آمال فهمي في مناهجها

اليوم AM 08:00
كتب: أحمد حامد دياب
نائب رئيس الإذاعة: الأكاديميات الإعلامية تدرس آمال فهمي في مناهجها

آمال فهمي

قال الإذاعي عمرو عبدالحميد نائب رئيس الإذاعة المصرية، إن الأكاديميات الخاصة تدرس أسلوب وطريقة الإذاعية آمال فهمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أنها نجحت في فن الحوار ونجحت في أن تجري الحوارت مع البسطاء والمشاهير، وأن تحول أناسا بسطاء إلى مشاهير بعد ظهورهم معها في برنامج "على الناصية".

وأكد عبدالحميد أن أغلب المشاهير كانوا على علاقة بآمال فهمي وأنهم كانوا يسعون للظهور معها في برنامجها على الناصية.

ووصف آمال فهمي بأنها أم كلثوم الإذاعة وعبدالوهاب الإذاعة ومحمد حسنين هيكل الإذاعة.

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