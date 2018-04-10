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الوطن

الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

اليوم AM 08:01
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، اليوم، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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