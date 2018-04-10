ملكة جمال العرب: "نشك أن منظمي مسابقات ملكات الجمال يتجسسون علينا"

نفت رانيا مصطفى، ملكة جمال العرب عن مصر، أن تكون مسابقات ملكات الجمال تبحث فعلًا عن معايير الجمال لدى الفتيات المصريات.

وأضافت مصطفى، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنها تلقت استغاثات من عدد من الفتيات اللائي اشتركن في نفس المسابقة، ولكن في تونس، من عدم حيادية المسابقة وأنها غير أخلاقية.

وأوضحت: "بعض البنات بيشربوا وبيشيشوا وبيعملوا حاجات وألفاظ، وحاجات ربنا وحده اللي أعلم بيها، وألفاظ إباحية وسوقية".

وقالت ملكة جمال العرب عن مصر: "يقال ويثار إنهم كانوا شاكين إن في كاميرات في الأوض، وده بيقال ويثار".