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الوطن

عاجل| انهيار عقار في إمبابة.. وإصابة 7 أشخاص

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
عاجل| انهيار عقار في إمبابة.. وإصابة 7 أشخاص

عقار امبابة المنهار

قالت مصادر أمنية إن عقارا انهار في منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، موضحة أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الواقعة لرفع آثار العقار.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن انهيار العقار أسفر عن تحطم سيارة وإصابة 7 أشخاص من قاطني العقار، وأخليت العقارات المجاورة، ولا تزال القوات تواصل جهودها لرفع آثار الحادث.

وانتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم محمد ربيع رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وفرض كردون أمني في محيط المكان لحين الانتهاء من أعمال رفع آثار الحادث.

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