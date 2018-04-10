وصول مقتنيات توت عنخ آمون من الأقصر إلى المتحف الكبير

نقلت وزارة الآثار مقتنيات الملك توت عنخ آمون من متحف الأقصر إلى المتحف الكبير فى القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، اليوم، وقال أحمد خليفة، مدير العلاقات العامة فى منطقة آثار الأقصر، إن «مقتنيات توت عنخ آمون تضم 122 قطعة أثرية»، مشيراً إلى إخفاء موعد النقل كإجراء أمنى، حرصاً على القطع الأثرية القيمة.

وأضاف أن المقتنيات تحتوى على العجلة الحربية للملك، ورأس البقرة، وأسهم، ونياشين، وأقواس حربية، وتماثيل صغيرة، وجميعها كانت معروضة داخل متحف الأقصر، موضحاً أن «منطقة آثار الأقصر تلقت تعليمات بعدم الإعلان عن موعد ومسار النقل، أو أى تفاصيل أخرى بهذا الشأن، نظراً لقيمة الآثار المنقولة».

«خليفة»: لم نعلن عن موعد ومسار نقل 122 قطعة لدواعٍ أمنية.. و«توفيق»: نقل القطع لـ«الترميم الدقيق»

وأشارت إلى أن لجنة أثرية مكبرة أشرفت على عملية النقل بعد الاستعانة بخبراء فى تغليف القطع بمواد خاصة، لضمان عدم التأثير على القطع، وحفظها أثناء عملية النقل التى تمت باستخدام سيارات مجهزة، مضيفاً أن «القطع تم تسليمها فى وجود عدد من القيادات الأمنية ومسئولى وزارة الآثار، وسط إجراءات أمنية مشددة».

من جانبه، أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، أن القطع وصلت بالفعل للمتحف مساء الثلاثاء وعلى الفور تم نقلها إلى معامل الترميم الدقيق، ومعامل الأخشاب تمهيداً لترميمها بعد إزالة الطبقات الحامية عنها.

ولفت لـ«الوطن» إلى أن النقل تم باستخدام معدات حديثة بالتعــاون مع مؤسسة الجايكا اليابانية تمنع تعرض القطـع لأى ذبذبــات قد تؤثر عليها، قبل أن يتم نقلها عبر معـدات مخصصة لذلك وترميمها ونقلها للمخازن المتحفيـة المطــورة تمهيداً لعرضها بالمتحف عند الافتتاح الجـزئى نهاية العام الجارى، حيث سيفتتح المتحف بمجموعــة توت عنخ آمون كاملة للمرة الأولى والبالغ عددها 5 آلاف قطعة.