تحرير 8 مخالفات سرقة مياه شرب دون تراخيص في الخارجة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تحرير 8 مخالفات سرقة مياه شرب بدون تراخيص، وتركيب عدادات ببعض العقارات والمنشآت بالمدينة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن اللجنة المشكلة لكشف سرقات مياه الشرب من الخطوط الرئيسية بالمركز، نجحت في تحرير هذه المخالفات بعد رصدها في حملة مكبرة بأحياء المدينة السكنية، بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالوحدة المحلية.

وأضاف الطماوي، أنه يجرى تكثيف حملات رصد مخالفات مياه الشرب سواءً استخدامها للزراعة، أو توصيلها بدون عدادات مياه وتراخيص، لضمان وصول المياه للمواطنين الشرفاء دون عناء تركيب محركات رفع مياه، خاصة أن الكمية التي تضخها محطات المياه للمنازل أكبر من الاحتياج الفعلي لعدد سكان المدينة، مما يؤكد استغلالها في غير أغراضها، وهو ما جرى رصده فعليًا من حساب حجم المياه التي تصل لمحطات الصرف الصحي.