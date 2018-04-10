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الوطن

محافظ الجيزة: عقار إمبابة المنهار صدر له قرار إزالة ومالكته لم تتسلمه

منذ 24 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
محافظ الجيزة: عقار إمبابة المنهار صدر له قرار إزالة ومالكته لم تتسلمه

كمال الدالي

علق اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، على إصابة أربعة أشخاص إثر انهيار عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة إمبابة، قائلا إن العقار المنهار صادر له قرار إزالة، ولكن مالكة البيت لم تتسلم القرار.

وأضاف "الدالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الإصابات لأشخاص كانوا يمرون أثناء انهيار العقار، وتم إسعافهم وخروجهم فيما عدا حالة واحدة مصاب بخلع في الكتف، ومازال يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وأكد محافظ الجيزة، أن صاحبة العقار لم تتسلم قرار الإزالة بسبب عدم وجودها، رغم الذهاب لها أكثر من مرة لتسليمها القرار، مشيرا إلى أنها لم تكن متواجدة هي والسكان في العقار منذ أكثر من ستة أشهر.

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