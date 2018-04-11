"حقوق إنسان" البرلمان: السيسي مهتم في ولايته الثانية بالتعليم

أكد النائب علي عبدالونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه اهتمام خاص خلال ولايته الثانية بتطوير المنظومة التعليمية، لتصحيح الكوارث التي كانت موجودة بها على مدار العقود الماضية، وهو ما ظهر في حديث الرئيس قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية الماضية.

وأضاف عبدالونيس، لـ"الوطن"، إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ستتابع هذا الملف جيدا خلال الفترة المتبقية للبرلمان، للتأكد من أن الحكومة بالفعل وعلى رأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ينفذون توجيهات "السيسي" في هذا الملف الحيوي.