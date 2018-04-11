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الوطن

مسلم: البرلماني المعارض ميقدرش يقول الدنيا كويسة.. بيكسب أصواته من كده

اليوم AM 12:15
كتب: محمود البدوي
مسلم: البرلماني المعارض ميقدرش يقول الدنيا كويسة.. بيكسب أصواته من كده

محمود مسلم رئيس تحرير "الوطن"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنه عادة ما تسير القوانين المقدمة من الحكومة في البرلمان بشكل أسرع، حيث تكون قد دُرست من جميع الجوانب، موضحًا أن البرلمان لا يرى "الدنيا من فوق".

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، على التليفزيون المصري، أن الحكومة تقوم بطرح قوانين من أجل جذب استثمار و"بتجيب فلوس"، موضحًا أن مشروعات قوانين الحكومة بها ميزة في ذلك.

وأشار إلى أن النائب المعارض في البرلمان يميل إلى "لغة البساطة" ويتحدث عن مشكلات المواطنين، مضيفا: "ميقدرش يقول الدنيا كويسة، لأنه بيكسب أصواته من كده".

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