إخماد حريق بجوار شريط السكة الحديد بالأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة على حريق شب في نبات الحلفا الملاصق لقضبان السكك الحديدية، أثناء سير قطار رقم 748 ركاب "نجع حمادي - الأقصر".

فوجئ سائق القطار بدراجة بخارية تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور تحت كوبري المطار، مما أسفر عن اصطدام القطار بها والسير بها عدة أمتار، الأمر الذي أدى إلى تدمير الدراجة البخارية وتفحمها تماما، حيث عثر عليها أسفل كوبري أبو الجود بالأقصر.

وحاول قائد الدراجة البخارية العبور من ممر غير شرعي، وفوجئ بقرب قدوم القطار نحوه فما كان منه إلا أنه ترك الدراجة وفر مسرعا.

انتقل محافظ الأقصر محمد بدر، إلى مكان الحادث، للوقوف على الخسائر ومتابعة عملية الإطفاء.

ولم يسفر عن خسائر بشرية، وجميع ركاب القطار بصحة جيدة، واستكمل القطار رحلته بصورة طبيعية.

ومن جانبها، ناشدت هيئة السكة الحديد قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.