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الوطن

اليوم.. افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي بجامعة دمنهور

منذ 37 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
اليوم.. افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي بجامعة دمنهور

الدكتور عبيد صالح

تنظم كلية الآداب بجامعة دمنهور المؤتمر العلمي الأول للكلية، اليوم، تحت عنوان "البحيرة عبر العصور.. رؤية تنموية مستقبلية".

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومي 11 و12 أبريل، بقاعة المؤتمرات الكبرى، بكلية الآداب، الأبحاث العلمية التراثية والأثرية وفن العمارة في الحضارة المصرية، كما تلقى الدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب، محاضرة، تحت عنوان: "حورس بين الحضارة المصرية واليونانية".

ويقام المؤتمر برئاسة عميد كلية الآداب ومقرر المؤتمر الدكتور إبراهيم مرجونة، ويشارك أساتذة وباحثين من جامعة دمنهور ومختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، بالإضافة لعدد من الجامعات العربية والأجنبية.

وأكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة تحرص من خلال كلياتها على إقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية في مختلف التخصصات والمجالات البحثية، انطلاقًا من دور الجامعة في دعم وتفعيل دور البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية مع مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.

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