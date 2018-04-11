مصرع طالب في احتراق حوش ماشية بسوهاج

لقي طالب مصرعه في حريق بحوش ماشية بقرية عرابة أبو عزيز دائرة مركز سوهاج، ونقلت الجثة لمستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية عرابة أبو دهب، انتقل مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "السيد.م.ح"، 62 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية وتم السيطرة على الحريق وإخماده، نتج عن الحريق وفاة نجل مالك الحوش "عبدالله"، 15 عاما، طالب، إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركته في إخماد النيران.

بسؤال والد المتوفى رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضاف بنفوق 2 رأس ماشية، واحتراق كمية من البوص وبعض العروق الخشبية، ونفى الشبهة الجنائية، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأخطرت الإدارة البيطرية بسوهاج للاتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1933 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.