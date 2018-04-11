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الوطن

تأكيدا لـ"الوطن".. "الصحة": 10% من طلبة الثانوية جربوا "التدخين"

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد مجدي
تأكيدا لـ"الوطن".. "الصحة": 10% من طلبة الثانوية جربوا "التدخين"

الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن 10% من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية جربوا التدخين، وهي الإحصائيات التي انفردت "الوطن" بنشرها في عددها الورقي الصادر يوم 4 مارس الماضي. للاطلاع على التفاصيل

وقالت "عبدالمقصود"، في احتفالية بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية لإعلان نتائج الدراسة، إنها أجريت على 320 فصلا دراسيا بعدد من المحافظات، وحملت عنوان "الصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية 2016- 2017".

وأضافت أمين "الصحة النفسية"، أن بداية سن تدخين السيجارة لدي الطلبة كان 44.8% منهم فى عمر بين 11 إلى 14 عاما، و38.8% بين 15 إلى 18 عاماً، و16.8% قبل سن العاشرة، أما "الشيشة"؛ فبداية سن تدخينها كان بين عمر من 15 إلى 18 عاما لـ55.2%، و36.8% بين عمر 11 إلى 14 عاما، و8.1% فى سن أقل من العاشرة.

وعن سر اتجاه الطلاب لـ"التدخين"، أوضحت أن 41.9% منهم جربها "بدافع الفضول"، و20.9% بأمل التغلب على مشاكل وضغط عصبى يواجهونه، و13.6% لتقليد أحد أفراد الأسرة.

يحضر الاحتفال الدكتور هشام رامي، الأمين العام السابق لـ"الصحة النفسية"، والذي أجريت الدراسة في عهده، وانتهت منها الوزارة مطلع العام الجاري، والدكتور محمد غانم، الأمين العام الأسبق لـ"الأمانة"، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والعدل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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