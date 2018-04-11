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الوطن

حبس سائق وعاطلين بتهمة سرقة حقائب السيدات بمدينة نصر

منذ 14 دقيقة
كتب: أحمد عبداللطيف
حبس سائق وعاطلين بتهمة سرقة حقائب السيدات بمدينة نصر

صورة أرشيفية

قررت نيابة مدينة نصر أول حبس سائق و2 عاطلين 4 أيام على ذمة التحريات بتهمة سرقة الحقائب من السيدات، وتبين من التحريات أن المتهمين كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموظفين عقب خروجهم من أعمالهم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

وتلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة بلاغا من، "مريم.عبد.الكريم"، 22 عامًا، ربة منزل، تحمل إحدى الجنسيات العربية، بأنها فوجئت بـ3 أشخاص يستقلون "توك توك"، وقام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها جواز السفر الخاص بها و900 جنيه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص خط سير هروب المتهمين، وما أدلت به المجني عليها من أوصاف للجناه، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "رامي مصطفى"، 31 عامًا، سائق، و"محمد أحمد"، 21 عامًا، عاطل، وعبد الرازق، 20 عامًا، عاطل، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة.

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