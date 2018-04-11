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الوطن

تأجيل دعوى عزل رئيس جامعة دمنهور لجلسة 16 مايو

منذ 10 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
تأجيل دعوى عزل رئيس جامعة دمنهور لجلسة 16 مايو

الدكتور عبيد صالح

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بدمنهور، اليوم، تأجيل قضية عزل رئيس جامعة دمنهور، وإلغاء انتداب الأمين العام للجامعة، إلى جلسة 16 مايو المقبل، لتقديم هيئة المفوضين، رأيها في الدعوى.

وانضم للمدعيين كل من الدكتور على السيد والدكتور محمد رفعت عميدي كلية الآداب السابقين للقضية، فيما نظرت هيئة المفوضين، القضية نفسها المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، واستمعت للمدعين والمنضمين والبالغ عددهم 15 عضو هيئة تدريس ما بين أستاذ دكتور، وأستاذ مساعد، طالبوا بمنحهم تصريحا بالحصول على مستندات من إدارة جامعة دمنهور، تفيد بأسباب عزل الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، وإلغاء انتداب عواطف عبد المنعم حسين الأمين العام للجامعة.

وصرحت المحكمة لهم بذلك وحددت جلسة 9 مايو القادم لعرض المستندات المصرح بها، وحضر عن الجامعة محاميان ولم يقدما أى مستند وطلبا تأجيل القضية للاطلاع.

 

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