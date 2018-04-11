"الوزراء"يوافق على تعديلات تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقده، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الصادر في عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن القرار يهدف إلى تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم في عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذًا للاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

وأكد المجلس أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات.

ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.