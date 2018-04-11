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الوطن

جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر أمراض الدم وزرع النخاع غدا

منذ 43 دقيقة
كتب: مروة مرسي
جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر أمراض الدم وزرع النخاع غدا

جامعة الإسكندرية

تبدأ صباح غدًا، أعمال المؤتمر السنوي الدولي الثالث لأمراض الدم وزرع النخاع بالإسكندرية، من تنظيم الجمعية المصرية لأورام الدم وزرع النخاع، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، على أن يستمر أعمال امؤتمر لمدة يومين.

يفتتح الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق.

وصرحت الدكتورة منال الصردي، رئيس وحدة زرع النخاع بجامعة الإسكندرية وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن إلقاء بعض المحاضرات حول الجديد في تشخيص وعلاج أمراض الدم وزرع النخاع.

يشارك فيها أساتذة وعلماء من إسبانيا وإيطاليا والدنمارك.

ويتضمن المؤتمر عرض ومناقشة بعض الحالات الإكلينيكية الصعبة، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة وعلماء أمراض الدم من جميع الجامعات المصرية.

ويعقد على هامش المؤتمر ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على عمليات زرع النخاع بمشاركة أساتذة وخبراء زرع النخاع بمصر، لنقل خبراتهم وإعداد كوادر جديدة من الأطباء في هذا التخصص الطبي الهام.

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