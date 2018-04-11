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الوطن

إصابة 3 صحفيين روس بنيران مسلحين في سوريا

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
إصابة 3 صحفيين روس بنيران مسلحين في سوريا

وزارة الدفاع الروسية-صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ثلاثة صحفيين روس تعرضوا اليوم لجروح خفيفة جراء استهداف مسلحين مجهولين حافلة كانت تقلهم في ريف دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن صحفيين اثنين من قناتي "روسيا 1" و"إن تي في" ومصور من قناة "زفيزدا" كانوا في طريق عودتهم، بعد تغطية الوضع في غوطة دمشق الشرقية، حين تعرضت حافلتهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وأشارت الوزارة إلى أن الصحفيين أصيبوا بجروح خفيفة في أرجلهم جراء الهجوم، وتلقوا المساعدة المطلوبة من قبل أطباء مركز المصالحة الروسي، ويجري حاليا نقلهم إلى المستشفى، وليس هناك أي خطر على حياتهم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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