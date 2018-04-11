مصدر: استبعاد أي عامل يثبت تعاطيه المخدرات من العمل بمترو الأنفاق

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن الكشف الطبي وتحليل المخدرات يتم بشكل دورى على جميع العاملين بوظائف التشغيل بمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن جميع العينات يتم إرسالها لوزارة الصحة أولا بأول للإطلاع على نتائجها، موضحا أن أصحاب العينات الإيجابية يتم إستبعادهم فورا من العمل بالمترو.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الإجراءات التى تم عقب الكشف عن العينات الإيجابية هو تحويل العامل للتحقيق، ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وإستبعاده من العمل لمدة تتراوح بين 6 شهور أو 12 شهر، وبعد ذلك يتم إجراء تحليل المخدرات عليه مرة ثانية للتحقق من الإقلاع عن المخدرات أم لا، وفى حال استمراره تعاطي المواد المخدرة يتم استبعاده نهائيا من العمل.