تسجيل الدخول

الوطن

مصدر: استبعاد أي عامل يثبت تعاطيه المخدرات من العمل بمترو الأنفاق

منذ 11 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
مصدر: استبعاد أي عامل يثبت تعاطيه المخدرات من العمل بمترو الأنفاق

مترو الأنفاق صورة أرشيفية

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن الكشف الطبي وتحليل المخدرات يتم بشكل دورى على جميع العاملين بوظائف التشغيل بمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن جميع العينات يتم إرسالها لوزارة الصحة أولا بأول للإطلاع على نتائجها، موضحا أن أصحاب العينات الإيجابية يتم إستبعادهم فورا من العمل بالمترو.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الإجراءات التى تم عقب الكشف عن العينات الإيجابية هو تحويل العامل للتحقيق، ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وإستبعاده من العمل لمدة تتراوح بين 6 شهور أو 12 شهر، وبعد ذلك يتم إجراء تحليل المخدرات عليه مرة ثانية للتحقق من الإقلاع عن المخدرات أم لا، وفى حال استمراره تعاطي المواد المخدرة يتم استبعاده نهائيا من العمل.

أخبار متعلقة

"مترو الأنفاق": ضبط 210 متسولا خلال 6 أشهر

"مترو الأنفاق": ضبط 210 متسولا خلال 6 أشهر
صور| رئيس "مترو الأنفاق" والعضو المنتدب يتفقدان محطات الخط الثاني

صور| رئيس "مترو الأنفاق" والعضو المنتدب يتفقدان محطات الخط الثاني
وزير النقل: حركة سير مترو الأنفاق منتظمة تزامنا مع احتفالات شم النسيم

وزير النقل: حركة سير مترو الأنفاق منتظمة تزامنا مع احتفالات شم النسيم
ضبط 17 قضية جنائية في مترو الأنفاق و70 بائعا

ضبط 17 قضية جنائية في مترو الأنفاق و70 بائعا

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

قطع «المرافق» عن «الزمالك» بسبب المخالفات

قطع «المرافق» عن «الزمالك» بسبب المخالفات

الحكومة توافق على عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بالقاهرة

الحكومة توافق على عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بالقاهرة

المترو: الدفع بـ5 قطارات بالخطين الأول والثالث لمواجهة زحام الركاب

المترو: الدفع بـ5 قطارات بالخطين الأول والثالث لمواجهة زحام الركاب

المترو: الدفع بـ60 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

المترو: الدفع بـ60 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

الثلاثاء.. الأعلى للثقافة يناقش الأبعاد الاجتماعية لحروب الجيل الرابع

الثلاثاء.. الأعلى للثقافة يناقش الأبعاد الاجتماعية لحروب الجيل الرابع

اختيارات الوطن

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل