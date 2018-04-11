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الوطن

مدارس بني سويف تناقش استعدادات تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية

منذ 15 دقيقة
كتب: عمرو رجب
مدارس بني سويف تناقش استعدادات تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية

جانب من الاجتماع

عقدت اللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية الصيفية بمديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم، اجتماعًا بحضور درويش حيدر، مدير عام التعليم العام، ومحمد عدنان، موجه عام التربية الاجتماعية، وعماد يوسف، الموجه الأول المالي والإداري، وموجهي عموم الأنشطة بالمديرية، لمناقشة الاستعداد لتنفيذ خطة الأنشطة التربوية الصيفية، تحت رعاية محمد حسام الدين وكيل الوزارة.

وطالب مدير عام التعليم العام بتشكيل اللجنة التنسيقية للأنشطة على مستوى المديرية طبقًا للقرار 275 لسنة 1991، إلى جانب تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية مدير إدارة الخدمات، وموجهي الأنشطة، والموجه المالي بالإدارة، للإعداد للنشاط الصيفي وتنفيذ خطة النشاط خلال صيف 2018 .

وأكد مدير عام التعليم ببني سويف على فتح المدارس خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة التربوية، اجتماعية وثقافية وعلمية ورياضية، والإعلان عن بدء النشاط الصيفي في مكان واضح بالمدرسة .

وأضاف أنه من الضروري ابتكار وسائل وبرامج جديدة لجذب الطلاب لممارسة الأنشطة الصيفية بالمدرسة، وبما يتناسب مع رغبات الطلاب وميولهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتركيز الأنشطة بالمدارس حول فكرة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وعقد ندوات ومحاضرات تؤكد على التسامح ونبذ العنف وتنمية قيم الولاء والانتماء والمواطنة.

وأشار محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية، إلى أن العمل بالأندية الصيفية، يبدأ من 1 يوليو وحتى 15 سبتمبر 2018، من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة، ما عدا بعض مراكز تنمية القدرات لبعض الأنشطة التي ترد لها تعليمات من الوزارة، مطالبًا بسرعة موافاة توجيه عام التربية الاجتماعية بأسماء وعناوين المدارس المرشحة للعمل كأندية صيفية بالإدارات ومواعيد العمل إلى جانب عمل احتفالية بكل إدارة تعليمية عند بدء النشاط الصيفي ونهايته.

وأضاف موجه عام التربية الاجتماعية أن الهدف من الأنشطة الصيفية العمل على الحد من السلوكيات والظواهر السلبية التي يعاني منها الطلاب، وتحفيزهم على الابتكار والبحث العلمي.

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