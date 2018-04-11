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الوطن

الملحق الثقافي الكويتي تشيد بمستوى كليات ومعامل جامعة كفر الشيخ

منذ 5 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
الملحق الثقافي الكويتي تشيد بمستوى كليات ومعامل جامعة كفر الشيخ

الملحق الثقافى بدولة الكويت خلال زيارتها لجامعة كفر الشيخ

أشادت الدكتورة مريم المذكور، الملحق الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه جامعة كفرالشيخ من بنية تحتية متميزة، ومقومات مادية وبشرية، ومستشفى جامعي يضاهي المستشفيات العالمية، وأن في طريقها لتصبح جامعة عالمية، ومنارة للعلم في الشرق الأوسط بأكمله، معبرةً عن تقديرها لما رأته من إمكانات وتجهيزات ووسائل علمية بالمعامل المختلفة بالجامعة.

وأكد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه جرى مناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصلحة الطلاب، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل الارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة للطلبة الكويتين، والاطمئنان على أوضاع الطلبة الكويتيين في الجامعة والفرص التي تتيحها الجامعة لهم وكيفية تذليل التحديات الدراسية أمامهم.

واعرب عن سعادته بهذه الزيارة كونها من أشقاء تربطهم علاقات قوية مع جمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم العلاقات الثقافية والتعليمية وتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، خاصةً أن الجامعة تسعى لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات العربية وبالأخص في مجال البحث العلمي، ومشيراً إلى آخر المستجدات والتطورات بالجامعة والتي يمكن للطلاب الكويتيين الاستفادة منها أيضاً.

 

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