"المترو": تشغيل رحلات إضافية بالخطوط الثلاثة في رمضان

كشف المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تشغيل رحلات إضافية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأشار الفضالي لـ"الوطن"، إلى الدفع بحوالي 10 قطارات إضافية يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، والتخفيف على المواطنين بسبب الصيام.

وأوضح الفضالي أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توفير كل قطع غيار عربات القطارات، وعمل الصيانات اللازمة لجميع القطارات استعدادًا لشهر رمضان المعظم، موضحًا أن قطارات مترو الأنفاق تقل نحو 5 ملايين راكب يوميًا خلال شهر رمضان.