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الوطن

محلل سياسي أمريكي: ترامب "متهور".. وتصريحاته تناقض نفسها

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محلل سياسي أمريكي: ترامب "متهور".. وتصريحاته تناقض نفسها

عاطف عبد الجواد

قال الدكتور عاطف عبد الجواد، المحلل السياسي الأمريكي والمحاضر في جامعة جورج واشنطن، إن وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، توجه لدونالد ترامب في البيت الأبيض، لتحذيره من تسريب أي معلومات عسكرية بشأن العملية في سوريا، ولكن ترامب ذات شخصية متهورة قام بتسريب معلومات عسكرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن الصواريخ التي ستضرب بها الولايات المتحدة الأمريكية سوريا.

وأضاف "عبد الجواد"، في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن تهور ترامب على تويتر، ربما يدفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى تغيير خططها بشأن ضرب سوريا، موضحًا في الوقت ذاته أن ترامب أفقد العملية العسكرية عنصر المفاجأة.

وتابع أن "الرئيس الأمريكي دائمًا يناقض نفسه، وربما تصريحاته على تويتر لمحاولة تضليل النظام السوري".

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