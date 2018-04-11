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الوطن

بالصور| "بيومي" و"أبوشقة" يبحثان فكرة اندماج الأحزاب

منذ 18 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
بالصور| "بيومي" و"أبوشقة" يبحثان فكرة اندماج الأحزاب

جانب من اللقاء

التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور مساء اليوم، بمقر الوفد لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية.

وشارك باللقاء إبراهيم العزب الأمين العام لحزب الدستور، ومحمد موسى أمين التنظيم بحزب الدستور، والسفير نور القيادي بحزب الوفد.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المثارة على الساحة، ومناقشة فكرة تشكيل ائتلاف بين الأحزاب السياسية المتقاربة أيدلوجيا كخطوة أولى للدمج فيما بينهم في كيانات قوية.

وأكد الجانبين خلال اللقاء، أن وجود ديمقراطية حقيقية في مصر يتطلب وجود أحزاب قوية يكون لها تواجد في الشارع وتعبر عن مطالب الجماهير.

وفي نهاية اللقاء قدم بيومي التهنئة لأبوشقة بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق، متمنيًا له النجاح والتوفيق والنهوض ببيت الأمة.

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