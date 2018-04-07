موسى مصطفى: حزب الغد لا يعرف الخوف.. والاندماج بين الأحزاب ليس سهلا

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن حزب الغد لا يعرف الخوف، وهناك فرق بين الاندماج والائتلاف بين الأحزاب، موضحًا أن الاندماج بين الأحزاب ليس سهلًا قانونيًا.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه يفكر في تشكيل ائتلاف بين الأحزاب وليس اندماجًا، مشيرًا إلى أن انصهار حزب داخل حزب سيكون أسهل.

وأكد أن "الأحزاب التي لديها قدرة على الاستمرار وخدمة الوطن هي الجديرة بالاستمرار، ولا أعرف الأحزاب الجديدة التي يقصدها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد المنتخب"، لافتا "أعتقد أنه يقصد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب".