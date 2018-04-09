موسى: التكتلات الحزبية ستنهض بالحياة السياسية.. وأرفض الأحزاب الدينية

قال المهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد المرشح الرئاسي السابق، إن التكتلات الحزبية ستسهم في نهضة الحياة السياسية في البلاد، لافتًا إلى أنها تُواجه ببعض العقبات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن لكل حزب وضعيته القانونية ومديوناته وعدد مقراته، وهذا يعطل اندماج الأحزاب في إئتلافات.

وتابع: "ممكن نعمل إئتلاف في مرحلة معينة، على ما تتم الإجراءات القانونية للاحزاب الراغة في الإندماج".

وأردف أنه لكل تجمع أو إئتلاف أيدولوجيتهم الخاصة، مشيرًا إلى أنه لن يندمج مع أي حزب على أساس ديني.