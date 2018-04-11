جنات وتامر حسني نجما مهرجان "مصر الإنسان"

تنظم جامعة بدر بالقاهرة BUC مهرجان "مصر الإنسان" في دورته الثالثة والذي يتضمن الكثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والندوات والمسابقات والحفلات ومنها حفل للفنان تامر حسني لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال وحفل آخر للمطربة جنات في ختام المهرجان.

ينطلق المهرجان يوم السبت المقبل 14 أبريل بحضور كوكبة من نجوم الفن منهم ماجد المصري ومجدي كامل ووفاء عامر وناصر سيف وعدد آخر من نجوم الفن والفكر والثقافة، كما يخصص المهرجان ندوة للفنانة سهير المرشدي والفنانة حنان مطاوع.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة.

ويتضمن برنامج المهرجان مسابقة الشعر بين الطلاب وندوة شعرية للشاعر هشام الجخ على المسرح الروماني، ويختتم افتتاح المهرجان حفلة للسوبر ستار تامر حسنى.