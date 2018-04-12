ضحية التحرش بالفيوم: أصبت بأزمة نفسية.. "مش قادرة أنسى اللي حصل"

قالت أماني عزت، صاحبة واقعة التحرش في الفيوم، إنها تعرضت للتحرش في الشارع ولم يدافع عنها المارة، موضحة أنها حينما اعترضت على الواقعة تعرضت للضرب من قبل المتحرش، كما أن الشاب الذي قال لها سجلي رقم السيارة التي كان بها الشاب المتحرش تم الاعتداء عليه أيضًا.

وأضافت "عزت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، أن أحد سائقي الميكروباصات أوصلهما للقسم في حالة يرثى لها، موضحةً أن الأمن ألقى القبض عليه، وتم استجوابه ومن ثم إلى المحامي العام، وخرج قرار بإخلاء سبيل المتهم ودفع 3 آلاف جنيه كفالة.

وتابعت: "هذا المبلغ يجعل أي متحرش يفعل ما يشاء في المواطنات ومن ثم يخرج، أنا تعرضت لأزمة نفسية ومش قادرة أنسى اللي حصل".