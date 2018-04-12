بسبب تحذيرات أمنية من قبرص.. الكويت توقف رحلاتها الجوية إلى بيروت

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن توقيف الرحلات إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بناءً على تحذيرات أمنية.

وقالت "الجوية الكويتية"، عبر موقعها الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة وحفاظا على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة".

وأضافت: "فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس 12 أبريل، وحتى إشعار آخر، شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنين السلامة للجميع".

ودعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، الأربعاء، شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا".

وصدر التحذير بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في تبني أي من مشاريع القرارات الثلاثة التي عرضت عليه بشأن إنشاء آلية للتحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا، بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه قرارا بتوجيه ضربة عسكرية.