متحدث "الزراعة": سعر إردب القمح يصب في صالح الفلاح

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن سعر إردب القمح الذي تم طرحه يصب في صالح الفلاح، حيث إن الوزارة حريصة على أن يحقق الفلاح ربح عالٍ حتى يحصل على حقه.

وأضاف عبدالدايم، خلال مداخله هاتفية في برنامج "الشارع المصري"، الذي يقدمه الشيخ مظهر شاهين على قناة "الصحة والجمال"، أن أسعار التوريد ليست مسؤولية وزارة الزراعة فقط بل العديد من الوزارات، وأوضح بأن الاستلام سيكون من خلال أجولة عادية يتم توفيرها من البنك الزراعي المصري.

وأكد أن الفلاح سيحصل على نقوده خلال 48 ساعة من تسليمه للمحصول، موضحًا أن الذي يتم إنتاجه من المحصول المحلي يصل لـ 9.5 مليون طن، فضلًا عن أن الفلاح يحتجز جزء من محصوله بصفة شخصية.

وأشار إلى أن الدولة تستورد كمية كبيرة من القمح والحكومة تحاول تقليل الفجوة الاستيرادية للمحصول عن طريق استصلاح أراض جديدة.

وأعلن مجلس الوزراء، أمس، تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5%.