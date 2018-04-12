فاروق الباز: طلبات الاستثناءات التي يقدمها النواب للوزراء "خيبة"

علق العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، على أزمة اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ضد النواب، والتي قال فيها إنه يجمع طلبات النواب وتوصياتهم و"يرميها في الزبالة"، أن خطأ وزير التنمية المحلية وتصريحاته بشأن طلبات النواب لا يستحق الاعتذار "لو كان على حق".

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن طلبات الاستثناءات التي تقدم للنواب وتصل للوزراء دليل على "الخيبة".

وأكد الباز أن العلم والمعرفة جزء أساسي من التنمية وإعادة البناء، وعلى الحكومة أن تتعلم كيف تتعامل مع الأفراد.