بالفيديو| "مدام آمال" تتسبب في حرمان أهالي البدرشين من بطاقات التموين

استغاثات أهالى البدرشين بعد حرمانهم من بطاقات التموين لشهور

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، يوضح شكاوى أهالي مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، بعد حرمانهم من بطاقات التموين لشهور.

وقال أحد المواطنين: "مدام آمال، اللي ماسكة مكتب التموين، بتضرب بقرار الوزير عرض الحائط وبتأجل تنفيذ قراراته لحسابها الخاص".

وأضاف آخر: "بقالي 4 سنين مش عارف أعمل بطاقة وخلصت كل الورق، ولما وديت الورق ضيعوه".

وأكد آخر: "بقالي أكتر من 20 سنة مش عارف أعمل بطاقة تموين، صفيت المحل بتاعي، وكل شوية يأجلوا إصدار البطاقة لشهر، وبقالي 3 سنين بالظبط بيأجلوا لي".