وصول القافلة 18 من مهجري الغوطة الشرقية إلى شمال سوريا

وصلت مدينة الباب، بمحافظة حلب، شمالي سوريا، أمس الأربعاء، القافلة الـ18 لمهجري الغوطة الشرقية.

وأوضحت وكالة "الأناضول"، أن القافلة هي السادسة لمهجري مدينة دوما، الواقعة في الغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق، والـ18 لمهجرين مختلف المدن والبلدات المجاورة.

وتتألف القافلة من 85 حافلة، على متنها 3 آلاف و860 شخصًا من قوات المعارضة وأسرهم، ومصابين جراء الهجوم الكيميائي الأخير، وأشارت الوكالة التركية، إلى أن المهجّرين بينهم 1021 امرأة، و1500 طفل، وأن قافلتهم وصلت الباب بسلام، وبرفقة 3 سيارات إسعاف.

ومن المزمع أن يتم إيواء هذه الدفعة في مركز مؤقت بمدينة أعزاز، إلى الشمال الغربي من الباب، ضمن منطقة درع الفرات أيضًا.