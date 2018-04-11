تسجيل الدخول

الوطن

سياسي ألماني: ما يحدث في الغوطة الشرقية "يساوي التطهير العرقي"

منذ 2 دقيقة
كتب: وكالات
سياسي ألماني: ما يحدث في الغوطة الشرقية "يساوي التطهير العرقي"

صورة أرشيفية

اعتبر يورجن هارت، خبير الشؤون الخارجية في التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ما يجري في الغوطة الشرقية بسوريا "يساوي التطهير العرقي".

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "راين نيكار تسايتونج" الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

واتهم هارت، الحكومة السورية وروسيا، بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، وذلك على خلفية ما يشتبه في أنه هجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية.وقال "بالنسبة لي فإن ما يحدث في الغوطة الشرقية حاليًا يساوي التطهير العرقي".

ولفت الخبير الألماني إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، تمكن على ما يبدو من "إخفاء جزء من ترسانته الكيماوية تحت حماية روسية".

وعن دراسة الولايات المتحدة وفرنسا، توجيه ضربة عسكرية لسوريا، قال هارت، "العمل العسكري ليس حلا مستداما".

وأضاف "يجب الآن بذل كل الجهود لإطلاق عملية سياسية".

أخبار متعلقة

بوليفيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا.. الخميس

بوليفيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا.. الخميس
زعيم المعارضة البريطانية: أي عمل عسكري ضد سوريا يتطلب موافقة البرلمان

زعيم المعارضة البريطانية: أي عمل عسكري ضد سوريا يتطلب موافقة البرلمان
بغداد: يجب ألا يتسبب التصعيد في سوريا بعودة "داعش"

بغداد: يجب ألا يتسبب التصعيد في سوريا بعودة "داعش"
"الصدر": لن نقف مكتوفي الأيدي إذا تعرضت مقدساتنا في سوريا للخطر

"الصدر": لن نقف مكتوفي الأيدي إذا تعرضت مقدساتنا في سوريا للخطر
الحريري: لبنان سينأى بنفسه عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

الحريري: لبنان سينأى بنفسه عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا
إصابة 3 صحفيين روس بنيران مسلحين في سوريا

إصابة 3 صحفيين روس بنيران مسلحين في سوريا

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

سياسي ألماني: ما يحدث في الغوطة الشرقية "يساوي التطهير العرقي"

سياسي ألماني: ما يحدث في الغوطة الشرقية "يساوي التطهير العرقي"

ضبط تاجر لتجميعه دقيق بلدي لإعادة بيعه بالسوق السوداء ببني سويف

ضبط تاجر لتجميعه دقيق بلدي لإعادة بيعه بالسوق السوداء ببني سويف

ارتفاع عملاء الغاز الطبيعي المنزلي ببني سويف إلى 131 ألف و989

ارتفاع عملاء الغاز الطبيعي المنزلي ببني سويف إلى 131 ألف و989

"الأمومة والطفولة": نواجه إيذاء الأطفال على الإنترنت بـ"أنا ضد التنمر"

"الأمومة والطفولة": نواجه إيذاء الأطفال على الإنترنت بـ"أنا ضد التنمر"

جولة سياحية لملكات جمال العالم داخل قصر المنتزه بالإسكندرية

جولة سياحية لملكات جمال العالم داخل قصر المنتزه بالإسكندرية

اختيارات الوطن

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

«صلاح» أول لاعب مصري يشارك في نصف نهائي دوري الابطال

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل