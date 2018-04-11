سياسي ألماني: ما يحدث في الغوطة الشرقية "يساوي التطهير العرقي"

اعتبر يورجن هارت، خبير الشؤون الخارجية في التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ما يجري في الغوطة الشرقية بسوريا "يساوي التطهير العرقي".

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "راين نيكار تسايتونج" الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

واتهم هارت، الحكومة السورية وروسيا، بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، وذلك على خلفية ما يشتبه في أنه هجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية.وقال "بالنسبة لي فإن ما يحدث في الغوطة الشرقية حاليًا يساوي التطهير العرقي".

ولفت الخبير الألماني إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، تمكن على ما يبدو من "إخفاء جزء من ترسانته الكيماوية تحت حماية روسية".

وعن دراسة الولايات المتحدة وفرنسا، توجيه ضربة عسكرية لسوريا، قال هارت، "العمل العسكري ليس حلا مستداما".

وأضاف "يجب الآن بذل كل الجهود لإطلاق عملية سياسية".