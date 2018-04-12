تسجيل الدخول

الوطن

مطالبة لحاكم ولاية أمريكية بالتنحي بسبب فضيحة جنسية

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
مطالبة لحاكم ولاية أمريكية بالتنحي بسبب فضيحة جنسية

صورة أرشيفية

دعا المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية لحاكم الولاية الجمهوري إريك جريتينز إلى الاستقالة، أمس الأربعاء ، قائلاً إن النتائج التي توصل إليها تقرير برلماني صدر حديثاً عن فضيحة جنسية تورط فيها غريتنز تشكل سببا لإقالته.

وقال المدعي العام جوش هاولي، وهو مرشح عن مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تقوده ديمقراطية كلير مكاسكيل، إن التقرير "يحتوي على أدلة صادمة جوهرية ومثبتة على ارتكاب مخالفات" من قبل الحاكم البالغ من العمر 44 عاما، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وجريتنز، المتهم بارتكاب جريمة التعدي على الخصوصية فيما يتصل بعلاقة خارج نطاق الزواج في عام 2015 قبل انتخابه، قال إنه عازم على البقاء في منصبه وسيحارب من أجل تبرئة نفسه في المحكمة.

أخبار متعلقة

مقاطعة إعلامية للبرلمان الروسي بسبب "تحرش جنسي"

مقاطعة إعلامية للبرلمان الروسي بسبب "تحرش جنسي"
بالفيديو| الاعتداء على "واينستين" صاحب فضيحة تحرش هوليوود بأحد المطاعم

بالفيديو| الاعتداء على "واينستين" صاحب فضيحة تحرش هوليوود بأحد المطاعم
استقالة رئيس الاتحاد البريطاني للتنس بسبب "تحرش جنسي"

استقالة رئيس الاتحاد البريطاني للتنس بسبب "تحرش جنسي"
نائب رئيس وزراء أستراليا يستقيل بسبب مزاعم حول "تحرش جنسي"

نائب رئيس وزراء أستراليا يستقيل بسبب مزاعم حول "تحرش جنسي"

التعليقات

الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

أحدث الأخبار

بالصور| استمرار فعاليات مبادرة "تلوين مباني الكورنيش" في دمياط

بالصور| استمرار فعاليات مبادرة "تلوين مباني الكورنيش" في دمياط

اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم ملتقى شباب الباحثين الدولي الأول

اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم ملتقى شباب الباحثين الدولي الأول

الكرملين: نتابع عن كثب التصريحات الآتية من واشنطن

الكرملين: نتابع عن كثب التصريحات الآتية من واشنطن

مطالبة لحاكم ولاية أمريكية بالتنحي بسبب فضيحة جنسية

مطالبة لحاكم ولاية أمريكية بالتنحي بسبب فضيحة جنسية

حبس 3 مطاريد من عصابة "خط الصعيد" بتهمة قتل ضابط شرطة في قنا

حبس 3 مطاريد من عصابة "خط الصعيد" بتهمة قتل ضابط شرطة في قنا

اختيارات الوطن

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

بالفيديو| طفل يُحيى أفراح إمبابة بأغانى مهرجانات

بالفيديو| طفل يُحيى أفراح إمبابة بأغانى مهرجانات

آخرهم «العرَّاب».. «صفحة» و«جروب» عزاء المحبين للأبطال الراحلين

آخرهم «العرَّاب».. «صفحة» و«جروب» عزاء المحبين للأبطال الراحلين

تعديلات «فيس بوك» الجديدة.. الموقع يريد العودة إلى «أصله»

تعديلات «فيس بوك» الجديدة.. الموقع يريد العودة إلى «أصله»

الأم

الأم "القوّادة".. مارست الدعارة لـ20 سنة وغوت ابنتها حتى حملتها للقبر

الأكثر قراءة

عاجل