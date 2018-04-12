مطالبة لحاكم ولاية أمريكية بالتنحي بسبب فضيحة جنسية

دعا المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية لحاكم الولاية الجمهوري إريك جريتينز إلى الاستقالة، أمس الأربعاء ، قائلاً إن النتائج التي توصل إليها تقرير برلماني صدر حديثاً عن فضيحة جنسية تورط فيها غريتنز تشكل سببا لإقالته.

وقال المدعي العام جوش هاولي، وهو مرشح عن مقعد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تقوده ديمقراطية كلير مكاسكيل، إن التقرير "يحتوي على أدلة صادمة جوهرية ومثبتة على ارتكاب مخالفات" من قبل الحاكم البالغ من العمر 44 عاما، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وجريتنز، المتهم بارتكاب جريمة التعدي على الخصوصية فيما يتصل بعلاقة خارج نطاق الزواج في عام 2015 قبل انتخابه، قال إنه عازم على البقاء في منصبه وسيحارب من أجل تبرئة نفسه في المحكمة.