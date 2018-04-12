الأمن العام ينجح في تسوية خصومة ثأرية في المنيا

تمكن الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، في إنهاء خصومة ثأرية وإتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة ملوي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحا والعمل على تصفيتها منعا لتطورها، وذلك بهدف تعميق الشعور الأمني لدى المواطنين، وذلك بحضو اللواء محافظ الإقليم وعدد من القيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين ورؤوس كبار العائلات وأقروا جميعا بالصلح النهائي وتعهد كلا الطرفين بعدم التعرض للآخر.