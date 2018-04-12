محافظ القاهرة: بدء استلام مستندات ملكية مثلث ماسبيرو 21 أبريل

قرر المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بحي بولاق، وتضم كل من مدير الشئون القانونية بالحي، وعضو قانوني من مكتب نائب المحافظ، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات للبدء في إستلام أوراق ومستندات الملكية من أصحاب وملاك الأراضي بمنطقة مثلث ماسبيرو اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 أبريل الجاري.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة يمتد عملها حتى نهاية شهر مايو، وفي حالة عدم تقدم أحد بمستندات الملكية لإحدى قطع الأراضي يتم التحفظ عليها بمعرفة أجهزة الحي، ويتم إتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانونا، على أن تقوم اللجنة بتقديم المستندات أولا بأول للجنة القانونية المشكلة برئاسة المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، وتضم المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات.

وأشار المحافظ، إلى بأنه تم مراعاة منح فترة زمنية كافية للمواطنين أصحاب الأراضي للتقدم للجنة بكافة الأوراق والمستندات الثابتة للملكية، بالإضافة إلى شهادة تصرفات ذات الصلة بالملكية.

وأكد المحافظ، أن أعمال الإزالة والإخلاء وصرف التعويضات للشاغلين سواء وحدات سكنية أو محلات تجري على قدم وساق للانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل خلال نهاية الأسبوع المقبل، على أن تبدأ أعمال رفع المخلفات ونقلها للمقالب العمومية وتسوية الأرض وتسليمها للبدء في مشروعات التطوير من خلال جدول زمني محدد وخطة عمل متكاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري لمتابعة سير الأعمال بمنطقة مثلث ماسبيرو، بحضورالدكتور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، واللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء هشام لطفي مدير الإدارة العامة لقطاع شمال بمديرية الأمن وممثلي وزارات المالية والتخطيط والرقابة الإدارية والشهر العقاري، واللواء إبراهيم عبدالهادي رئيس حي بولاق، والمستشارين القانونيين للمحافظة وصندوق تطوير العشوائيات.