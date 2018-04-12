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الوطن

نائب رئيس التجمع: من العيب أن تصمت الجامعة العربية عن ضرب سوريا

منذ 22 دقيقة
كتب: علاء الجودي
نائب رئيس التجمع: من العيب أن تصمت الجامعة العربية عن ضرب سوريا

عاطف مغاوري

قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إنه من العيب أن تصمت جامعة الدول العربية عن تهديد دولة الاحتلال وداعمة الإرهاب الأول في العالم "أمريكا" بضرب سوريا، لافتا إلى أن حزب التجمع سيقوم خلال عدد من الزيارات لبعض السفارات الغربية، بتوضيح خطورة الأسباب التي تسوقها دولتي "انجلترا وأمريكا" لضرب سوريا مثلما فعلوا مع العراق.

وأوضح "مغاوري"، لـ"الوطن"، أن هاتين الدولتين احتلا العراق تحت دعوى تطهيرها من الأسلحة الكيماوية، ثم اعترف "توني بلير" رئيس وزراء بريطانيا ومتخذ قرار حرب العراق فيما بعد، أن العراق كان خاليا من الأسلحة المحظورة وقدم اعتذاره للعالم.

وتابع نائب رئيس حزب التجمع، "أن ستقوم هاتين الدولتين بضرب سوريا تحت زعم أن بها أسلحة كيماوية، ثم سيعتذر قادة هاتين الدولتين للعالم فيما بعد وكأن شيئا لم يكن".

وأشار عاطف مغاوري، إلى أن أمريكا وحلفائها "يجن جنونهم" كلما حققت سوريا انتصارات على الإرهاب في مدن العراق، مؤكدا أن تدمير العراق له أثار مدمرة على القضية الفلسطينية ومصر وباقي المنطقة العربية وعلينا أن نتصدى بقوة لكل هذه الحروب.

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