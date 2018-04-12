تدريب الرائدات الريفيات ببني سويف على الاكتشاف المبكر لضعف الإبصار

عقدت مديرية الصحة بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، اليوم الخميس، تدريب للرائدات الريفيات بالتعاون بين المديرية ومؤسسة بصيرة "مشروع ممر النور"، على تعريف الرائدة الريفية للأمهات أثناء الزيارات المنزلية بكيفية الاكتشاف المبكر لضعف الإبصار للأطفال، وتوجيه الأم لقوافل الفحص والعلاج التابعة لمؤسسة بصيرة.

وتنتشر القوافل العلاجية بوحدات ابشنا بإدارة بنى سويف الصحية، ومازورة ومنشأة أبو مليح بإدارة سمسطا الصحية".

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين صلاح الدين مدير ادارتى الرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة، على أن القوافل والتدريب يتم وفقا للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة ومؤسسة بصيرة "مشروع ممر النور".