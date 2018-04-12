أبو الغيط يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية ببحث تدخلات إيران

صرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شارك، اليوم الخميس، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية ببحث التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، والتي تضم وزراء خارجية كل من الامارات والسعودية ومصر والبحرين والأمين العام للجامعة وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التاسعة والعشرين والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وقال عفيفي إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول أبعاد التدخلات الإيرانية الأخيرة في الشأن العربي بشكل عام وفي الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية، خاصة فيما يرتبط بالتصاعد في وتيرة إطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من قبل جماعة الحوثيين الإنقلابية في اليمن تجاه المملكة بما يشكل تهديداً لأمنها واستقرارها، وبما يهدد أيضاً بتوسيع دائرة النزاع المسلح القائم في اليمن.

وأوضح "عفيفي" أن اللجنة اتفقت على أن يتم طرح مشروع قرار يناقش الأبعاد والتداعيات المختلفة لهذا الموضوع أمام القادة العرب خلال القمة الحالية، وذلك في إطار الأهمية الكبيرة لمخاطبته، أخذاً في الاعتبار تأثيراته على منظومة الأمن القومي العربي وعلى مسار العلاقات العربية مع الجانب الإيراني.