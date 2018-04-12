قتيلان في غارات أصابت موقع تصوير مسلسل رمضاني غرب اليمن

قتل شخصان على الأقل في غارات جوية أصابت موقع تصوير مسلسل في مزرعة بمحافظة الحديدة في غرب اليمن الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول أمني محلي وناشط حقوقي وكالة فرانس برس.

وقال المصدران ان الغارات وقعت في وقت كان يجري تصوير أحد مشاهد المسلسل الرمضاني الذي تنتجه قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين.

وأضافا ان المزرعة كان يملكها الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل على أيدي المتمردين في ديسمبر الماضي، وان آليات عسكرية بينها دبابتان كانت منتشرة في الموقع وقت وقوع الغارات.

وقال من جهته مصور صحافي في موقع الغارات لفرانس برس ان القتيلين هما المدير المالي للمسلسل ومهندس الديكور.

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف خلف الغارة، الا ان التحالف العسكري بقيادة السعودية يشن غارات بشكل يومي على هذه المنطقة ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة المتمردين.

ووجهت فرانس برس أسئلة للمتحدث باسم التحالف العسكري العقيد الركن تركي المالكي حيال الغارات واحتمال وقوف التحالف خلفها. وطلب المتحدث معلومات اضافية عن الحادثة قبل الاعلان عن موقف محدد منها.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا مسلحا بين قوات موالية لحكومة معترف بها دوليا، وقوات من المتمردين مؤيدة لسلطة موازية غير معترف بها يقودها الحوثيون الذين يسيطرون منذ سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بينها الحديدة.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها. وفي ديسمبر الماضي، قتل علي عبدالله صالح على أيدي المتمردين، حلفاؤه السابقون الذين اتهموه بالغدر.

وقتل منذ التدخل العسكري في اليمن نحو عشرة آلاف شخص.