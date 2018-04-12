"السكة الحديد" عن ترشيد الرحلات: يشمل القطارات ذات المشغولية المحدودة

قال المهندس أشرف رسلان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للتشغيل، إن قرار ترشيد عدد من رحلات القطارات والبالغ عددها 40 رحلة بواقع 33 رحلة مسافات قصيرة و7 رحلات مسافات طويلة، جاء في وقت مناسب لتكثيف إجراءات الصيانة على بعض خطوط السكة الحديد.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، لـ"الوطن"، أنه تم مراعاة أن تكون تلك الرحلات ذات مشغولية محدودة.

فيما أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية، أن هناك خطة بمعهد وردان في تأهيل العنصر البشري بالسكك الحديدية من مختلف الطوائف، وذلك للحفاظ على سير حركة مسير القطارات، والحفاظ على إجراء الصيانات بشكل دوري.