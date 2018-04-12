"الدفاع الأمريكي: "استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لا يمكن تبريره

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "لا يمكن تبريره مطلقا"، بعد الهجوم الكيمياوي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية.

وصرح ماتيس، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "بعض الأمور لا يمكن تبريرها وغير مقبولة وتسيء إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية بل الى البشرية برمتها".

واقر ماتيس بأنه لا يملك "أدلة" على استخدام أسلحة كيميائية في السابع من ابريل في دوما قرب دمشق ما اوقع 40 قتيلا على الأقل "رغم وجود العديد من المؤشرات في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي إلى استخدام الكلور أو غاز السارين".

ورفض كشف أي تفاصيل عن "قرار محتمل لقائد الجيوش (دونالد ترامب) حول هذا الهجوم الأخير غير المقبول بتاتا".

وأضاف "لا أريد أن ابحث الوضع الحالي لان هناك واجب السرية حيال حلفائنا بسبب الطبيعة الحساسة للعمليات العسكرية وضرورة ان تبقى سرية".

وأعلن ترامب الخميس انه سيلتقي مستشارين في شأن سوريا وسيتخذ قرارا "في وقت قريب".