"حظر الأسلحة الكيماوية": تفاصيل عمل خبرائنا بسوريا ستبقى طي الكتمان

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها لن تقدم معلومات حول تفاصيل عمل خبرائها في سوريا لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المنظمة قولها: "ليس بإمكاننا الإفصاح عن تفاصيل عملنا (في سوريا)، وذلك للاحتفاظ بموضوعية عملية التحقيق ونتائجها، بالإضافة إلى ضمان أمن الخبراء والموظفين المشاركين في هذا التحقيق."

وأشارت المنظمة إلى أن الأمر يتعلق بمواعيد وصول الخبراء إلى مكان الحادث ومغادرته وكذلك تعداد الفريق ومسارات تحركه والتصرفات المتخذة، مطالبة كافة الأطراف المعنية بمراعاة معاير السرية اللازمة لضمان تحقيق شامل ومحايد.

وسبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أعلنت 10 أبريل عن إرسال بعثتها إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما.