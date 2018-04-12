لاعب كمال الأجسام الشحات مبروك يزور والده بمستشفى في البحيرة

زار الشحات محمود مبروك، اللاعب الدولي السابق في كمال الأجسام، اليوم، والده الذي يعالج بأحد مستشفيات أبو المطامير بمحافظة البحيرة، عقب إصابته بوعكة صحية.

وأكد الدكتور عمر عصافير، استشاري العناية المركزة، استقرار الحالة الصحية لوالد اللاعب الدولي السابق لمنتخب كمال الأجسام، مشيرًا إلى أنه جرى إجراء كافة الإسعافات اللازمة له فور وصوله المستشفى.

جدير بالذكر أن محمود مبروك، والد لاعب المنتخب الوطني لكمال الأجسام، يعيش بإحدى قرى مركز أبو المطامير منذ فترة.