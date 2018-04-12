مدينة أبو سمبل تستقبل 980 سائحا أجنبيا عبر 52 مركبة

استقبلت مدينة أبو سمبل السياحية، والتي تقع على مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، اليوم 980 سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، غالبيتهم من ألمانيا، وإسبانيا، وأمريكا، والصين، وصلوا إلى المدينة السياحية برًا عبر 52 مركبة سياحية ما بين أتوبيس سياحي، وميني باص، وميكروباص ، وسيارة صغيرة، وذلك عن طريق "أسوان - أبو سمبل" الصحراوي الجنوبي ، لزيارة معبدي رمسيس الثاني، ونفرتاري.

وأعلنت غرفة شركات السياحة بأسوان أن نسبة الإشغالات الفندقية عقب انتهاء "شم النسيم" وصل إلى 60%، بالنسبة للفنادق السياحية الثابتة المنتشرة في محافظة أسوان، صاحبة الـ4 أو 5 نجوم ، أما بالنسبة للفنادق السياحية العائمة "بواخر"، والتي تعمل ما بين أسوان والأقصر، وصلت نسبة الإشغالات فيها لـ40%.

ويزور السياح سواء السياحة الداخلية أو الخارجية مجموعة من المزارات السياحية في أسوان منها السد العالي، ورمز الصداقة، والمسلة الناقصة، ومعابد مثل فيلة، وكوم أمبو، وإدفو.