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الوطن

رئيس حي بولاق: الدولة لم تظلم أي أسرة داخل "مثلث ماسبيرو"

منذ 49 دقيقة
كتب: وائل فايز
رئيس حي بولاق: الدولة لم تظلم أي أسرة داخل "مثلث ماسبيرو"

جانب من أعمال الهدم

قال اللواء إبراهيم عبدالهادي، رئيس حي بولاق أبو العلا، إن محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، قدمتا كل البدائل أمام الأسر في منطقة "مثلث ماسبيرو"، لاختيار ما يناسبهم دون إجبار أو ظلم لأحد من تعويض مادي أو السكن في "الأسمرات"، أو العودة للمنطقة بعد تطويرها، لافتا إلى أنه جار هدم المنازل التى تم إخلائها بمعاونة قوات الشرطة.

وأضاف عبدالهادى لـ"الوطن"، أنه تم فتح باب التظلمات أمام أي أسرة تضررت من مسألة إخلاء المنطقة، وتم نظر التظلمات وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأكد أنه لم يتبقى سوى 50 أسرة داخل منطقة المثلث حاليا، وسيتم إخلاءهم خلال أيام، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير مسكن آمن للمواطنين وحياة كريمة.

كانت 6 أسر قطعت شارع الجلاء برمسيس، منذ قليل؛ اعتراضًا على هدم منازلهم، بمنطقة مثلث ماسبيرو.

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