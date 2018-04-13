ضبط 56 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي بالفيوم

تمكنت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط 5 محاضر لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وصالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 49 كجم، وفقا لبيان صحفي، مساء الخميس.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الحملة حررت محضر ضبط لحوم بقري غير صالحة تزن 7 كيلو جرامات، بعد أن تبين من الفحص البيطري لها وجود تغيرات في الخواص الطبيعية من القوام واللون والرائحة، وأنها متعفنة ومحمومة، ومذبوحة خارج المجزر الحكومي، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.