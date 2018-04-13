مدير "الشؤون المعنوية" الأسبق: أمريكا ستنفذ ضربة عسكرية محدودة بسوريا

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ عندما أعلن عن توجيه ضربة عسكرية عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مضيفًا: "دي مش سياسة دول".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "دريم"، أن دونالد ترامب عندما أعلن موعد الضربة جعل الجانب السوري يستعد، مما أجبر البنتاجون على تغيير تكتيكاته في اللحظات الأخيرة.

وتابع: "ترامب سينفذ ضربة عسكرية ضد سوريا، لكنها ستكون محدودة على بعض المطارات والمناطق العسكرية".

وأردف: "أمريكا تستهدف الجيش السوري ومعنويات السوريين، بسبب نجاحها في القضاء على الإرهابيين، وإعلان الجيش السوري سيطرته على مدينة الغوطة الشرقية".